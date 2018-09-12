Van'ın ilk hacı kafilesi yurda döndü

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından havalimanı çıkış kapısında yakınları tarafından karşılandı. Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında bazı hacılar kendilerini bekleyen yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ın riyasetinde hacıları taşıyan uçak gece 02.00' de Van Ferit Melen Havalimanına iniş yaptı. Hacılar, havalimanında büyük bir coşku ile karşılandı. Van Müftüsü Nimetullah Arvas havalimanında kendilerini karşılayan vatandaşlara hurma ikramında bulundu.