Van’ın ilk ve tek mavi bayraklı plajına yoğun ilgi

Van Gölü sahilinde bir ilk ve tek olma özelliğine sahip Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı, 2 hafta önce Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Onur Başkanı ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Abdulkadir Ateş’in yanı sıra kamu kurum amirleri ve memurları ile binlerce vatandaşın katılımlarıyla açılmıştı. Yeni açılmasına rağmen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören plaj, havaların iyice ısınmasıyla her gün adeta dolup taşıyor. Halk plajına gelen vatandaşlar, hem gölde serinlemenin hem de akşam saatlerinde dünyada benzeri olmayan güneşin batımını izlemenin huzurunu yaşıyor. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme ve dinlenme bölümleri bulunan plaj, konforu ve modernliği ile Akdeniz ve Ege kıyılarını aratmıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Van Gölü sahillerini dolduran vatandaşlar, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda eğlencenin ve serinlemenin tadını çıkardılar. Van Gölü’nün tertemiz serin sularını tercih eden vatandaşlar, mavi bayraklı plajdan memnun olduklarını belirttiler. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı olan güvenli bir ortamda yüzdüklerini kaydeden vatandaşlar; bunun yanı sıra mescit, cankurtaran ile otopark, şezlong, şemsiye, duş alma ve giyinme kabinleri, kamelyalar, spor alanları, çocuk oyun grubu gibi alanda verilen hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini dile getirdiler.

“Van Gölü’ne duyduğumuz özlem ve yüzme hasretimiz sona erdi”

Şimdiye kadar Van Denizi’nin kıyısında bu özellikte ve bu kadar güzel tesislerin olmaması nedeniyle göle giremediklerini anlatan vatandaşlar, “Tuşba Belediye Başkanımız Fevzi Hoca’nın gerçekleştirdiği tüm projeler gibi bu proje de önemli bir hizmettir. Plaja ailemizle birlikte gelerek, bayanlara ayrı bir yüzme yerinin olması, spor ve fitness aletlerinde spor yapma imkanının yanında çocukların geniş oyun alanları ile güvenli ve güzel günler geçiriyoruz. Artık Van Gölü’ne yüzümüzü döndük, sahil kentli olduğumuzun farkına Fevzi Hoca ile vardık. Van Gölü’ne duyduğumuz özlem ve yüzme hasretimiz sona erdi. İnsanımızın böyle güzel ve güvenli bir ortamda tatil yapması gerçekten bizi mutlu etti. Bundan böyle Antalya, İzmir gibi tatil yerlerine hiç kimse buradan gitmez. Çünkü oralar çok sıcak, oysa Van çok serin. Tuşba Belediye Başkanımız 4 yıllık sürede Van’da pek çok ilke imza attı. Mollakasım Mavi Bayraklı Plajı’nda güzel bir tesis inşa etmişler. Ayrıca Mollakasım’da plajın yanında 50 dönüm kadar alandaki park örnek bir çalışmadır. Van Denizi kıyısındaki tüm bu güzel eserlerden dolayı başta Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve ekibine teşekkür ederiz” dediler.

“Gece gündüz demeden halkımıza hizmetkarlık yapıyoruz”

Plajı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülen mavi bayrağın binlerce yıllık tarihi ile güzel Van ve Türkiye için bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu dile getirdi. Büyük gayret ve emekler sonucu Türkiye genelinde büyüklüğü, altyapısı, sahili ve hizmet anlayışı ile benzerine az rastlanılan bir tesis olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’n, Tuşbalılara, Vanlılara kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Özgökçe, turizm ve tatil merkezlerinde dalgalanan mavi bayrağın artık Tuşba ilçesinin Van Gölü sahillerinde dalgalanacağını dile getirdi. Başkan Özgökçe, “Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının çevre ve turizm konusunda belirlediği 33 kritere uyan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımızın 200 metre uzunluğundaki kıyı şeridi ile engelli vatandaşlar için her türlü olanaklar mevcut. Plajda ayrıca cankurtaran ve ilkyardım olanakları da bulunuyor. Bütün bunlar kadar önemli olan paket arıtma tesisinin tam kapasite ile çalıştırılması çok önem taşıyor. Aziz, vefalı ve kadirşinas halkımız için ne yaparsak azdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi daima tevazu ile halkımıza gece gündüz demeden hizmetkarlık yapıyoruz” şeklinde konuştu.