Van’ın ’Mavi Bayraklı’ plajı Akdeniz sahillerini aratmıyor

Van Gölü’nün Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’nde bulunan halk plajına ’Mavi Bayrak’ verildi. Geçtiğimiz günlerde mavi bayrağın göndere çekildiği plaj, yoğun tatilci akını ile Akdeniz sahillerini andırıyor. Tuşba Belediyesinin hayata geçirdiği ve mavi bayrağın dalgalandığı halk plajına yurdun birçok bölgesinden tatilciler akın ediyor. Renkli görüntülerin oluştuğu plajda, Van Gölü’nün berrak suyuna giren vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

Van Gölü’nde hizmete açılan mavi bayraklı plajın batı illerindeki plajları aratmayacak güzellikte olduğunu ifade eden İsa Can isimli vatandaş, bir plajın mavi bayrak alması için uluslararası 33 şartı yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Can, "Mavi bayrak için; suyun berrak, plajın kum, temiz ve güvenli olması gibi şartlar aranmaktadır. Bu plajımız ise bu şartları yerine getirmiştir. Çok mutluyuz. Bizim denizi olan illere gitmemize gerek yok. Biz buraya rahatlıkla gelip, Van Gölümüzde huzur içerisinde, temiz bir suda yüzüyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla plaja serinlemeye geldiğini dile getiren Ümit Solcan ise çok güzel vakit geçirdiğini vurgulayarak, vatandaşların bu güzelliğe sahip çıkmasını istedi.

Batı bölgelerinde çok plaja gittiğini ve Van’daki plajın oraları aratmadığını ifade eden Azat Yılmaz da turistlerin plaja akın ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ailesiyle Rize’den halk plajına geldiğini söyleyen Gülce Murat isimli çocuk ise plajı çok beğendiğini söyleyerek, plaja vatandaşların çöp atmaması için uyarıda bulundu.