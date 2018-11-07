Van'ın meşhur ‘kavut'u tescillendi

Kurutulmuş buğdayın el değirmenlerinden dövülerek un haline getirildikten sonra kızgın tavada tereyağıyla buluşmasıyla ortaya çıkan Van kahvaltısının meşhur lezzetlerinden ‘kavut' tescillendi.

Van'da oldukça sevilen ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerek adından sıkça söz ettiren Van kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi arasında yer bulan kavut, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından onaylanarak koruma altına alındı. Van'a özgü bir lezzet olarak TÜRKPATENT tarafından kayıt altına alınan kavut, kentteki kahvaltıcıları memnun etti.

İHA muhabirine konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van kavutunun geçmişten bu yana bölgede büyük bir öneme sahip bir ürün olduğunu belirtti. Van TSO katkılarıyla 2015 yılından bu yana Van kahvaltısının 16 standart ürünüyle garanti marka tescili kapsamında yöreye ait olduğunu göstermiş olduklarını ifade eden Başkan Takva, “Kavut, Urartu medeniyetlerinden bu yana ki yapılan kazı çalışmaları neticesinde kavut yemeğine rastlandığını biliyoruz. Sütte bekletilmiş ve öğütülmüş kabuklu buğday ununun tereyağından kavrulmasıyla elde edilen üründür. Özelikle kış aylarında besleyici özelliğiyle geçmiş dönemde askerlerin beslenmesine katkı sağlayan bir yiyecek olması itibariyle bölgesel bir değer anlamındaydı” dedi.

Van kavutuyla birlikte 6'ıncı ürünün tescillini gerçekleştirdiklerini dile getiren Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van TSO olarak kavutun kimyasal bileşenlerini, yapılış şeklini içeren çalışma raporlarıyla TÜRKPATENT kurumuna yaptığımız başvuru neticesinde önceki gün bültende yayınlanarak tescillenmiş oldu. Kavutla birlikte 6'ncı coğrafi işaretler tescilimizi yaptık. Bu anlamda Van kahvaltısıyla beraber tescilleme çalışmalarımız devam edecek.”

“Bizler için bayram oldu”

Van kahvaltısının tanıtım elçisi olarak bilinen Yusuf Konak, kavutun tescil almasını bayram havasıyla karşıladıklarını belirterek, “Van kahvaltısı Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Otlu peynir ve murtuğadan sonra tescillenen kavut, Van kahvaltısının abisi oldu. Bizler için bayram oldu ve Guinness'e girdik gibi bir haber oldu. Kahvaltı bizim olmazsa olmazımızdır. Bu anlamda Van TSO yönetimine ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Kavut nasıl yapılır?

Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı Salonu işletme sorumlusu Fariz Gü, kavutun yapılışıyla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Buğdayın en taze hali süte konulur. Belli bir süre sütte beklettikten sonra alınarak kurutulmaya bırakılır. Daha sonra yöremizde bulunan taş el değirmenlerinde kurutulmuş buğday öğütülür. Öğütüldükten sonra tereyağında kavrulur ve servise hazır hale getirilir. Bal ve reçelle tüketilmesi tavsiye edilir.”