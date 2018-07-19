Van’ın öğretmenleri İtalya’da

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Van Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İtalya, Romanya ve Slovenya’dan birer okul olmak üzere toplam 4 ülkeden 7 ortak kurum öğretmen ve idarecileri tarafından yürütülen ‘PeaceWith ICT’ (Teknoloji ile Barış) adlı Erasmus+KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projesinin ikinci aşaması, 1-14 Temmuz 2018 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleşti. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan ortak kurum müdürlerinden Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan İnan, projenin çok başarılı ve verimli geçtiğini belirterek, Fatih Projesi kapsamında öğretmenlerin ve öğrencilerin sınıf içi eğitim teknolojilerini etkin kullanmalarına katkı sunmak ve bunun sonucunda da daha verimli çalışmalar yapmak, bilişim teknolojilerinin özellikle etkileşimli (akıllı) tahtayı eğitimde etkin bir şekilde kullanımını teşvik etmek, böylece her geçen gün yenilenen ve gelişen teknolojiye öğretmen ve öğrencilerin ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla İtalya’da 4 ülke katılımcılarının 2 hafta boyunca kurs görerek faydalı bir eğitim sonucunda sertifikalarını da alarak öğrendiklerini okullarda uygulamak üzere ülkelerine döndüklerini belirtti. Proje eğitimi dışında kalan zamanlarında büyük bir tarihi mirasa sahip İtalya’nın kültürünü, sosyal hayatını ve farklı kimlikleri tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen İnan, ayrıca bu ülkede bir mesleki ve teknik liseyi ziyaret ederek, kullanılan mevcut etkileşimli tahtalar üzerinde ders gördüklerini kaydetti. İnan; Türkiye’de kullanılan Fatih Projesi kapsamındaki etkileşimli tahtaların Avrupa’da kullanılan tahtalardan çok daha modern ve donanımlı olduğunu gözlemlediklerini ve gururlandıklarını da belirtti. Yabancı dil konusuna değinen İnan, “Dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu Avrupa’da fark ettik. O yüzden öğrencilerin kendi gelecekleri için, özellikle İngilizceyi mutlaka öğrenmeleri gerekir. Ayrıca Erasmus+ projelerine Van’daki tüm ortaöğretim kurumlarının daha fazla ilgi göstermesi ve kuracakları proje ekipleriyle öğrencileri yurt dışına göndermeleri, onlara hedef belirleme, akademik ve mesleki alanlarda başarıya ulaşma, dil bilme, özgüven, kendini geliştirme ve meslek sahibi olma gibi konularda çok önemli katkı yapacağını düşünüyorum. Bu vesileyle projemize başından beri destek veren Van Valimiz Murat Zorluoğlu’na, Vali Yardımcısı Sinan Aslan’a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye, İl Milli Eğitim Müdür yardımcılarına, merkez ilçe milli eğitim müdürlerimize ve şube müdürlerimize, İl AR-GE Birimi ekibine ve katkı yapan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım. Projemizin ülkemize, bölgemize ve Van’ımıza hayırlı olması temennisiyle” dedi.