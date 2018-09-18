Van'ın otlu peyniri tescillendi

Yaklaşık 200 yıldır Van yöresinde üretilen ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerek adından sıkça söz ettiren Van kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan otlu peynir, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak koruma altına alındı. Tadı, aroması ve üretim kalitesiyle Van iliyle özdeşleşen, yaklaşık 20 çeşit otun eklenmesiyle yapılan otlu peynir, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

İHA muhabirine konuşan Van TSO Başkan Yardımcısı Faruk Biner, uzun zamandır Van otlu peynirinin tescillenmesi için bir çaba içesinde olduklarını söyledi. Van otlu peynirinin kahvaltıda ve kent halkının yaşamında olmazsa olmaz bir yere sahip olduğunu ifade eden Van TSO Başkan Yardımcısı Biner, “Her yerde ‘otlu Van peyniri' diye rastlanabilirdi. Ancak Van otlu peyniri ismini taşıyan ve içinde endemik bitkinin olmadığı isminden faydalanarak haksız kazanç elde ediyordu. Şimdi bunu kontrol altına alabilmek ve bize ait olan bu değeri marka haline getirmek gibi bir çabamız var” dedi.

Ulusal marketler zincirinden talep geldi

Van otlu peynirinin marka tescilini aldığı gibi ulusal marketler zincirleri tarafından talep geldiğine dikkat çeken Biner, “Büyük firmalardan geri dönüş yapıldı. Firma, ‘Eğer temin edilirse tescilli markanızı kendi marketlerimizde satmak istiyoruz' şeklinde talepte bulundu. Bu talep gerçekten çok olumlu bir adımdır” diye konuştu.

Van otlu peynirinde herkesin standardı yakalaması gerektiğini bildiren Biner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van peynirinin özelliği kendi yaylalarında yetişen endemik bitkilerden kaynaklıdır. Bitki türlerine göre karışımı yapılır. Küp peyniri 4 ile 7 ay gibi bir süre içinde toprağın altında gömülü kalır. Salamura, taze ve küp peyniri olarak çeşitlendirilir. Bu ortak standarttı herkes yakalamak zorundadır.”

Otlu peyniriyle birlikte; murtuğa, savatlı gümüş işlemeciliği, Keledoş gibi ürünlerin tescillendiğini anımsatan Biner, kahvaltı ürünlerinden olan kavutun ise tescil sürecinin beklediğini kaydetti.

Otlu peynirin tescillenmesi kahvaltıcıları ve esnafı da sevindirdi

'Van kahvaltısının buluşçusu' olarak bilinen Yusuf Konak da, otlu peynirinin tescillendiğini duyar duymaz sevince boğulduğunu ve gece uyuyamadığını ifade etti. Konak, “Peynirin gerçek hası toprağa gömülen küp peyniridir. Salamura dediğimiz tuzlu suda yapılanı ve sütte yapılanı var. Bu anlamda peynirin birçok çeşidi var. Peynirin tescillenmesinde emeği olan herkese minnettarız” şeklinde konuştu.

Rüstem Apaydın isimli peynirci esnafı ise “Van otlu peynirinin tescillenmesi Van ilinin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı Van otlu peynirinin tescillenmesinden sonra bizlerin de bunu tüketiciye daha iyi sunmamız gerekiyor. Bunun içinde üretici köylüyü bilinçlendirmek gerekiyor. Bilinçlendirme çalışmalarıyla daha iyi bir noktaya gelebiliriz” dedi