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08 Ağustos 2018 14:25

Van’ın otlu peynirine yoğun ilgi

Bolu’nun Mengen ilçesinde 33’üncüsü düzenlenen ‘Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nde Van’ın oylu peyniri ve lavaş ekmeği yoğun ilgi gördü.

Van’ın otlu peynirine yoğun ilgi

08 Ağustos 2018 14:25


Bolu’nun Mengen ilçesinde, 2 gün süren ’33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde 70 ilin yöresel yemekleri tanıtıldı. Festivale katılan Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD), Van’ın otlu peyniri ve lavaş ekmeği ile stant açtı. Yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde Van standına ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden VANPAD Başkanı Sinan Pulat, “İki gün boyunca katılımcılara Van’ın otlu peyniri ve lavaş ekmeği sunumunda bulunduk. Standımıza olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ben bu kapsamda 3 yıldır katılım sağladığımız festivalde bizlere her anlamda destek olan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) teşekkür ediyoruz” dedi.




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