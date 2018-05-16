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16 Mayıs 2018 09:20

Van’ın ovaları rengarenk

Van’da, baharın gelişiyle açan çiçeklerle beraber ovalar eşsiz güzelliğe büründü.

Van’ın ovaları rengarenk

16 Mayıs 2018 09:20


Türkiye’de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden olan Van, baharın gelmesiyle ovalar rengarenk çiçeklere büründü. Baharın gelmesi ile birlikte değişik renkteki birbirinden güzel çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen ovalar güzel manzaralar oluştu. Ovanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar ova tabanındaki sarıçiçekler ve kırmızı gelincik örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar çiçek toplarken, basın mensupları ise bu güzelliği dronla çekip Van’ın güzelliklerini diğer illere yansıtmaya çalışıyorlar. Dronla çekim yapan gazeteci Erol Çakıl, “Van’ın güzelliklerini saymakla bitiremeyiz. Bir tarafta bakıyorsun Kanispi Şelalesi, bir tarafta bakıyorsun Bahçesaray’da kar ve soğuk su, diğer taraftan da bakıyorsun memleketin her yerinde böyle çiçek tarlaları. İnsanları gerçekten cezbediyor. Biz de bu güzellikleri görüntülemek için geldik. Bu güzelliği gören bazı vatandaşlar kimi pancar topluyor kimi de bu çiçekleri topluyor. Biz de bu güzelliği dronla yeşilin, sarının ve mavinin birleştiği bir nokta çekim yapıyoruz. Burası Çatak-Van yol ayrımı. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekleriz” dedi.


Sarıçiçek tarlalarından 10 kilometre mesafede bu kez de gelincik tarlaları karşılarına çıktığını ifade eden Çakıl, “Az önce gördüğünüz gibi sapsarı çiçek tarlası içerisindeydik. Şimdi gelincik tarlası içerisindeyiz. Memleketin her tarafı güzel yeter ki insanlar gezmesini görmesini ve araştırmasını bilsin” şeklinde konuştu.




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