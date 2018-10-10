Van'ın sağlık karnesine 93 puan

İkinci sağlık hizmetleri bölgesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre illerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon kişiye hizmet veriyor. Van'ın merkez Edremit ilçesi sınırlarında 300 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 200 bin metrekare kapalı alana sahip SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 300'e yakın uzman hekimle bölge halkına hizmet veriyor. Yakın zamanda Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeyle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, verimlilik açısından 93 puan alarak iyi bir derece elde etti.

Gazetecilere açıklama yapan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, sağlıkta kalite standartları açısında yapılan değerlendirmeyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 93 puan aldığını belirtti. Hastane olarak palyatif bakım, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, yanık ünitesi, perinatoloji gibi özellikli sağlık hizmetleri sunduklarını ifade eden Başhekim Doç. Dr. Parlak, “Hastanemiz sağlıkta kalite standartları üzerinden yakın zamanda bir değerlendirme geçirdi. Bu değerlendirmeden 93 gibi bir puan aldık. Bu puanı almak hakikaten kolay değildir. Devletin bu kadar yatırımın içerisinde bu hizmeti nasıl kaliteli hale getiririz diye çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sonucunda 93 puan elde ettik” dedi.

“Verimlilikte 93 puan almak kolay değil”

Hastane olarak kalite standartları açısından aldıkları 93 puanı hak ettiklerine dikkat çeken Parlak, “Sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi bütün kalite kitapçığı üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Bunun sonucunda ise 93 puan aldık. Hakikaten ayrıntılı bir şekilde inceleniyorsunuz. Buradaki arkadaşlarımız çok özveriyle çalıştılar. 93 puanı emeğimizle hak ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sağlıkta kalite standartlarında 95 puanın üzerinde bir puan almayı hedeflediklerini açıklayan Parlak, buradaki amaçlarının Türkiye'deki akredite hastaneler arasında yer almak olduğunu kaydetti.