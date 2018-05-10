Van’ın ‘Saklı Çiçekleri’ jandarmada ağırlandı

İl Jandarma Komutanlığında ağırlanan öğrencilere; jandarma teşkilatının tanıtımı, köpek timi gösterisi, çevre koruma timleri, olay yeri inceleme ekipleri, komando personeli ve araçlar hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Daha sonra Van Kedi Evi’ne ziyaret eden öğrenciler, Edremit ilçesinde bulunan Jandarma Sosyal Tesislerinde Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan ve komutanlarla yemekte bir araya geldiler.

Yemek ikramının ardından öğrencilere Van Filo Komutanlığının tanıtımı yapılarak, çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tanıtım ve bilgilendirme gezisinden son derece memnun olan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, birçok öğrenci ise askeri ortama ilk defa geldiğini ve tüm ön yargılarını yıktıklarını söyledi. Çok güzel ağırlandıklarını ifade eden öğrenciler, ileride meslek seçimlerinde kendilerine rol model olacak birçok kişiyle tanıştıklarını ve bu faaliyetten çok memnun kandıklarını dile getirdiler.