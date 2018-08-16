Van’ın şehir çöplüğü kaldırılıyor

Van’da çevre dostu belediyecilik anlayışını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ardından bir çevreci projeyi daha hayata geçiriyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Van’a kazandırılacak vizyon projelerden biri olan katı atık tesisi için önemli bir adım daha atıldı. Yap-işlet-devret usulü ile hayata geçirilecek olan katı atık entegre tesisinin yapım işletim ve devir ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen ‘Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi ve Islahı Projesi’ ihalesine ilgili daire başkanları, encümen üyeleri, ihale komisyonu ve Panda Alüminyum A.Ş. ile Üregen Taahhüt İnşaat Mühendislik Danışmanlık Madencilik Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ortak girişimi ile ERA Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi katıldı.

7 firmanın müracaat ettiği ihalede, Panda Alüminyum A.Ş. ile Üregen Taahhüt İnşaat Mühendislik Danışmanlık Madencilik Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ortak girişiminin belge yetersizliği nedeniyle elenirken, ERA Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi döviz kurundaki hareketlilikte göz önünde bulundurularak 157 milyon 987 bin 715 TL’lik yatırımla tesisi inşa edecek.

Firma 25 yıl çalıştırıp bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesine devredeceği tesisten elde edeceği enerji ve geri dönüşüm ile ilgili tüm gelirlerden 25 yıl boyunca yüzde 3 oranında belediyeye pay verecek. Belediye kasasından tek bir kuruşun harcanmayacağı tesis, 25 yılın sonunda Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilecek. İhalenin kesin sonuçları ise ihale komisyonun yapacağı değerlendirmeler neticesinde kamuoyuna ilan edilecek.

İhale komisyonu adına konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, “Van için, geleceğimiz için en hayırlı, en temiz, en çevreci yatırım projesini hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizce yaptırılması düşünülen Entegre Katı Atık Yönetimi Sistemi işinin ihalesini gerçekleştirdik. İhaleye 2 firmamız katılım sağladı. İlgilerinden dolayı firma yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. İhale sonucunun şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel Sekreter Yalçın, ayrıca firma yetkililerinden işe zamanında başlanması ve zamanında tamamlanması sözü aldı.

Belediye çöpten para kazanacak

Tesisin tamamlanmasıyla kent merkezi ve civar ilçelerden toplanan katı atıkların vahşi depolanma şeklinde Özalp yolu üzerindeki araziye gelişi güzel dökülmesi son bulacak. Bünyesinde ayrıştırma, fermantasyon ve entegre tesislerinin yanı sıra 3.2 milyon metreküplük yeni düzenli depolama sahası olacak. Tesiste günlük ortalama bin ton çöp bertaraf edilecek. Ayrıca tesiste çöpten yaklaşık 8 MW’lık enerji elde edilerek 24 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.