Van’ın ‘Sesiz Adamları’ndan büyük başarı

Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübünün sporcuları, Türkiye Voleybol Sağırlar Süper Ligi’ni 3’üncü sırada, Ankara’da gerçekleştirilen Hentbol play-off maçında grubu lider, futbolda ise kendi grubunda şampiyon olarak PTT 1’inci Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Açıklamalarda bulunan Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Aydın Türk, bu yıl gerçekleştirilen müsabakalarda voleybol, hentbol ve futbolda büyük başarıya imza attıklarını belirtti. Başkan Türk, “Türkiye Voleybol Sağırlar Süper Ligi’nde yer alan sporcularımız, ligi 3’üncu sırada bitirdi. Voleybolda 4 Haziran’da İtalya’da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonasına 4 sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Ankara’da gerçekleştirilen Hentbol play-off maçımızda ise grubu lider tamamlayarak şampiyon olduk ve futbolda da kendi grubumuzun zorlu Malatya deplasmanında 1-1 beraber kalarak şampiyon olarak PTT 1’inci Lige çıkma başarısı gösterdik” dedi.

“Bu başarı hepimizin başarısıdır”

Güzel, çekişmeli ve bir o kadarda başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Türk, “İşitme engelli sporcularımın çabaları ve başarısı gerçekten takdire şayandır. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak ve spor yapmaları için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tüm sporcularla engelleri birer birer aşarak büyük başarılara imza attık. Belki duymuyoruz, koşamıyoruz ama ellerimizle konuşup, gözlerimizle duyuyoruz. Çünkü biz engel tanımayan sessiz adamlarız. Önümüzdeki sezon içinde Van halkından daha fazla destek bekliyoruz. Bir yerde destek varsa orada başarı da olur. Ben bu vesileyle bizlere desteklerini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e ‘Van’ın sesiz adamları’ olarak teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.