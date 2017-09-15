Van’ın simgesel değerleri onarılıyor

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kentin simgesel değerleri olan heykel ve anıtlarda onarım çalışması başlatıldı. Duyarsız vatandaşlar tarafından boyanan ve bahçe ışıkları kırılan İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağında bulunan Van kedisi heykeli, Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan Semaver Heykeli ve İpekyolu Caddesi Otogar Kavşağındaki kadın heykeli, çalışmalar kapsamında onarılıyor. Yine heykellerin bulunduğu kavşak ve bahçesinde ise ışıklandırma ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Kedi, semaver ve kadın heykellerinin Van’ın simgeleri olduğuna dikkat çeken Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri, “Kentin bir değeri olan bu heykeller duyarsızca boyanıp üzerine yazılar yazılarak kirletilmiş. Biz bu kötü görüntünün önüne geçmek için böyle bir çalışma başlattık. Çalışmalarla heykeller onarılıp boyanıyor. Halktan isteğimiz, bu heykel ve anıtlara sahip çıkalım. Çünkü bu anıtlar Van’ın simgeleridir. Bu bağlamda vatandaşlardan daha fazla duyarlılık bekliyoruz” dedi.