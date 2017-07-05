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05 Temmuz 2017 09:19

Van’ın tanıtım CD’si güncellenip yeniden basıldı

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Van’ın tanıtımı için hazırlanan “Van Tanıtım CD”si yaklaşık bir yıldır süren bir çalışma sonunca güncellenip yeniden basıldı.

Van’ın tanıtım CD’si güncellenip yeniden basıldı

05 Temmuz 2017 09:19


Van’ın tanıtımının yapıldığı ulusal ve uluslar arası platformlarda, Van’ı ziyaret eden turistlere verilmek ve Van hakkında daha çok bilgiye sahip olmalarını sağlamak, tanıtım amacıyla katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı fuarlarda dağıtmak ve Van’ı her platformda öne çıkarmak için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türkçe, İngilizce Farsça ve Kürtçe hazırlanan Van tanıtım CD’sine Van’ın önemli turistik değerlerinin görselleri, doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerinin görselleri, Van insanının bin yıllık kültürel birikimi olan Van türküleri, 2015 yılında bir buçuk yıl süren bir çalışmayla 85 mekanda 85 sanatçıyla hazırlanan “Bizim Eller Van Türküleri” CD’si, Türkçe, Farsça, İngilizce hazırlanan turizm rehberi ve Van turizm haritası ve Van’ın interaktif siteleri olan www.vanguzel.com Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Portalının da eklendiği Van tanıtım CD’si, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından basımı tamamlandı ve dağıtıma hazır hale getirildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ; “Tasarımını ve çalışmalarını bir yılda tamamlandığımız ‘Van Güzel’ adlı Van tanıtım CD’mizin içerisine Van’ı yerleştirdik. Bu CD’de Van’ın tanıtımı açısından istenilen her şey var. Kentin öne çıkan tüm değerlerinin olduğu ve hem görsel anlamda hem yazılı olarak ne ararsanız bu CD’de mevcut. Amacımız; ilimizin binlerce yıllık kültür ve tarihi ile ilgili mirası gelecek kuşaklara aktarmak, ilimizin tanıtımını yapmak ve uzun yıllar ilimizle ilgili oluşan kötü imajın etkisini kırmakla beraber ilimizin hem ulusal hem uluslar arası arenada bilinirliğini artırmaktır. Kentimiz, hak ettiği değere kavuşuncaya, ilimizin turizm pastasından payına düşeni alıncaya ve Van’ı marka şehir yapıncaya kadar tanıtım faaliyetlerimiz sürecektir” dedi.




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