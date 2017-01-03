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03 Ocak 2017 16:31

Van’ın tarihsel değerler envanteri yenileniyor

Van’ın tarihsel değerler envanteri yenileniyor

03 Ocak 2017 16:31

Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından ‘Tarihsel Değerler’ adı altında hazırlanan ‘Kültür ve Turizm Envanteri I’ kitabı yenileniyor.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, uzun bir tarihsel sürece ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığına sahip olan Van’ın; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle kayıt altına alınması gerektiğini belirterek, Van Valiliği ile YYÜ tarafından ‘Tarihsel Değerler’ adında bir kitap hazırlandığını söyledi. ‘Van Kültür ve Turizm Envanteri I’ adlı kitabın o günün şartlarına uygun olarak hazırlandığını ancak aradan geçen 11 yıldan sonra tarihsel değerler envanterinin güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Aktuğ, “Aradan geçen zaman sürecinde bölgede yapılan arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve taşınmaz kültür varlıklarındaki restorasyonlar ile yeni taşınmaz kültür varlıklarının tespiti sonucunda 2017 yılı içinde ‘Tarihsel Değerler’ adındaki Van Kültür ve Turizm Envanter kitabının güncellemesine ihtiyaç duyulmuştur” dedi.
DAKA Genel Sekreterliği ile yapılan görüşmeler neticesinde Van Valiliğince hazırlanan dokümanların yeniden basımının kararlaştırıldığını dile getiren Aktuğ, “Bu konuda DAKA’ dan destek aldıktan sonra envanterin güncellenmesi hususunda YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile bir araya geldik. Rektör Battal’ın olumlu karşılamasının ardından YYÜ Arkeoloji bölümünden Sinan Kılıç ile yaklaşık bir aylık bir çalışmanın neticesinde, tarihsel değerler envanterimiz bitme noktasında geldi” ifadelerine yer verdi.
Yenilenen envanter içerisinde daha önce eksik olan yerlerin yer alacağını belirten Aktuğ, “Akdamar Kilisesi’nden Van Kalesi’ne, Horhor Camisi’nden Hüsrev Paşa Camisi’ne kadar yeniden restore edilen tüm tarihsel değerlerimiz de envanterimiz içerisinde yer alacak. İnşallah Van’a kalıcı, çok güzel bir eser kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.
Tarihsel Değerler Envanteri’nin 15 gün içerisinde tamamlanıp baskıya geçileceğini de dile getiren Aktuğ, tarihsel değerlerin yenilenmesi anlamında katkı sunan DAKA Genel Sekreterliği ve YYÜ Rektörlüğüne teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



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