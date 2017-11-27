Van’ın yeni hayvan pazarı için imzalar atıldı

Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Van’a yeni bir hayvan pazarı kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ‘Canlı Hayvan Pazarı’nın yapımıyla ilgili ortak protokol imzalandı. Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen protokole Genel Sekreter Mustafa Yalçın, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Cevdet Başer katıldı.

Bölgedeki hayvancılığın gelişimine önemli katkı sunacak olan canlı hayvan pazarı protokolünü imzalayan Genel Sekreter Mustafa Yalçın ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Protokol çerçevesinde İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan ve ihtiyaca cevap vermeyen mevcut hayvan pazarı yıktırılarak yerine daha modern ve hijyenik bir hayvan pazarı yapılacak. Yüzde 90’ı DAP tarafından karşılanacak olan canlı hayvan pazarı, yaklaşık 3 milyon 740 bin TL’ye mal olacak.

32 bin 405 metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan canlı hayvan pazarında; karantina ahırı, hayvan satış alanı, idari bina, bakıcı evi, kaba yem deposu, kapalı ahır alanı, hayvan satış alanı, rezerv alanı, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası yer alacak.