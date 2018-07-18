Vanlı atlet Avrupa ikincisi oldu

Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenen ve 60 ülkeden 214 atletizmcinin katılımı ile gerçekleştirilen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonasına Türkiye Atletizm Milli Takımı adına katılan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli Sporcusu Ömer Amaçtan, 3 bin metre erkekler kategorisinde Avrupa ikinciliği ile gümüş madalya kazandı. Amaçtan, ekim ayında Arjantin’de yapılacak olan Dünya Yıldızlar Olimpiyatlarına katılma kotası aldı.

Ömer Amaçtan’ın Milli Atletizm Antrenörü Kemal Koyuncu, Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen organizasyonuna katıldıklarını belirterek, “Ülkemize 3 bin metre erkekler kategorisinde Avrupa ikinciliği madalyasını kazandıran başta sporcum Ömer Amaçtan’ı ve burada centilmence mücadele sergileyip başarılı dereceler elde eden bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Ülkemiz ve ilimiz adına bu aldığımız güzel başarılarımızda bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Türkiye Atletizm Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar ve Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen bütün herkese kendim ve sporcum adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 60 ülkeden 214 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalarda, Türkiye Atletizm Milli Takımı adına katılım sağlayarak ve ülkemize Avrupa ikinciliği ile gümüş madalya kazandıran Ömer Amaçtan ve antrenörünü yürekten kutladığını söyledi. İnanç, “Ülkemiz ve ilimiz adına kazanmış olduğu bu gurur verici başarısının ardından sporcumuz Ömer Amaçtan kardeşime bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum” dedi.