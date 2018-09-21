Vanlı atlet Solmaz, Türkiye'yi Ukrayna'da temsil edecek

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Vanlı atlet Eda Solmaz, Ukrayna'da yapılacak olan Uluslararası Atletizm Yarışmalarında Milli Takım Forması ile Türkiye ve Van'ı temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İspanya'nın Castellon kentinde yapılan Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC-J) yarışmalarında 4x400 metre kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu elde eden; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Sporcusu Eda Solmaz, 22 Eylül 2018 tarihinde Ukrayna'da yapılacak olan Uluslararası Atletizm Yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek. 7 yıl öncesine kadar herhangi bir atletizm geçmişi olmayan başarılı atlet Eda Solmaz, Milli Atletizm Antrenörü Enez Kaplan tarafından Muradiye ilçesinde yürütülen yaz spor okulları atletizm branşı sporcu taramalarında keşfedilmiş ve antrenör kaplan tarafından atletizm ve kros branşına yönlendirilmişti. Yıllar süren bir antrenman sürecinden sonra birçok farklı ilde yapılan atletizm yarışmalarında kazandığı dereceler ile adından sıkça bahsettiren Solmaz, 10 Ağustos 2018 tarihinde Ankara'da yapılan Olimpik Yarışmalarında Türkiye Birincisi, 15 Eylül 2018 tarihinde ise İspanya'da yapılan Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası yarışmaları 4x400 metre kategorisinde elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu derecesi ile 22 Eylül 2018 tarihinde Ukrayna'da yapılacak olan Uluslararası Atletizm Yarışmalarında Ülkemizi temsil edecektir.

Van'dan genç bir sporcunun daha atletizm milli takımında ülkemizi temsil etmenin çok önemli bir başarı olduğuna değinen Milli Atletizm Antrenörü Enez Kaplan, "Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, okullarımızda genç yetenekleri keşfetmeye ve onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Sporcumuz Eda Solmaz, okullarımızda keşfedilen genç yeteneklerimizden birisi. Onunla ve onun gibi gençlerimizle bir kez daha gurur duyuyoruz. Ülkemiz sporuna ilimizden yeni isimler kazandırma çabamız aralıksız sürecektir. Sporcumuz Eda'ya bundan sonraki katılacağı yarışmalarda da başarılar diliyoruz. İlimiz adına atletizm branşına vermiş oldukları desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz " dedi.