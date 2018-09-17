Vanlı badmintoncu milli takıma seçildi

Türkiye Badminton Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan ve Ankara'da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında bütün rakiplerini mağlup eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Sporcusu Esat Özdemir, U17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'2na seçildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton takımı sporcularından Esat Özdemir 16-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara´da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında bütün müsabakaları kazanarak göstermiş olduğu üstün performansından dolayı 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında yine Ankara'da yapılacak olan 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Erhan Ezgi, sporcusu Esat Özdemir'in milli takıma seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her sene Van'dan farklı branşlarımızın milli takımlarına sporcu yetiştiriyoruz. Bu yıl da ilimiz badminton sporcularından Esat Özdemir, katılmış olduğu birçok müsabakalarda rakiplerini mağlup ederek kendinden sıkça bahsettirdi ve en son ise 16-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda bütün müsabakaları kazanarak, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan ‘17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takım kadrosunda yer alacak. İnşallah sporcumuz daha önce kazanmış olduğu bu güzel başarılarına bir yenisini de milli takım forması giyerek bizlere gösterir. Sporcumuz Esat Özdemir'in milli takımda da en güzel başarılara imza atacağına inanıyoruz. Sporcumuza milli takım adına katılacağı bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise milli takıma seçilen Esat Özdemir'in göstermiş olduğu başarılarından övgü ile bahsederek, "İlimiz adına kazanılmış bu başarının temelinde inanma ve çok çalışma var. Ülkemiz adına milli takıma seçilen sporcumuza başarılar diliyor; ayrıca sporcumuzun başarısında büyük pay sahibi olan antrenörümüze de vermiş olduğu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.