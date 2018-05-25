Vanlı badmintoncular Türkiye üçüncüsü oldu

Spor Genel Müdürlüğü 2018 faaliyet programında yer alan ve Denizli’de 34 ilden 12 takım ve 218 sporcunun katılımı ile yapılan, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Final müsabakalarında 5 sporcuyla mücadele eden, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Erkek Badminton Takımı Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun alt tabana yaygınlaştırılması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi için hayata geçirilen; Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Badminton müsabakalarına katılan; Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Erkek Badminton takımı Ağrı ilinde yapılan grup müsabakalarında, Malatya’da yapılan çeyrek final müsabakalarında ve en son ise Kayseri’de yapılan Analig Yarı Final müsabakalarında kazandıkları takım birincilikleri ile Türkiye finallerine yenilgisiz çıkan takımlar arasında yerini aldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Müsabakalarının her kategorisinde yenilgisiz bir şekilde mücadele ederek isimlerinden başarıyla söz ettiren; Vanlı badmintoncular son olarak ise Denizli’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye final müsabakalarında Van’a Türkiye Üçüncülüğü kazandırdılar. Yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye final müsabakalarını izleyen protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreni sonunda konuşan Badminton il Temsilcisi Atilla Enterili, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Final Müsabakalarına Van’dan 5 sporcu ile katıldıklarını belirterek, "Sporcularımız çok iyi bir performans sergileyip Anadolu Yıldızlar Ligi Grup, Çeyrek ve Yarı Final Müsabakalarındaki bütün rakiplerini mağlup ederek bizlere, Türkiye finallerinde mücadele etmenin ve bu karşılaşmalarda ise ilimize Türkiye üçüncülüğü ile dönmenin mutluluğunu yaşattılar. Erkek badmintoncularımızın kazandıkları bu başarılarının birer tesadüf olmadığını, ilimize bu dereceyi kazandıran takımımızın bütün sporcularını yürekten kutluyorum. Bu başarılarımızın arkasında düzenli, azimli, kararlı, disiplinli ve programlı çalışmalarımız var. Anadolu Yıldızlar Ligi Grup, çeyrek ve yarı final müsabakalarına katılarak farklı dereceler elde edip, Türkiye Finallerindeki 12 takım arasında yer alarak ilimize Türkiye üçüncülüğü kazandıran bütün sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyor, ayrıca badminton takımımızı bu güzel sonuçların kazanıldığı müsabakalarda hiçbir zaman yalnız bırakmayarak sporcularımızın bu başarılara imza atmasında emeği çok fazla olan antrenörümüz Erhan Ezgi’ye ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.