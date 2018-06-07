Vanlı badmintoncular Türkiye üçüncüsü oldu

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporu tabana yaymak, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturmak için 5 yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi’nin finalleri Denizli’de yapıldı. İpekyolu TEV İfakat Yavuz Ortaokulu ve Turgut Reis Ortaokulu öğrencilerinden oluşturulan karma Anadolu Yıldızlar Badminton Takımı; gruplar, çeyrek final ve yarı finali birincilikle tamamlayarak Türkiye şampiyonasına katıldı.

Van’ı Türkiye şampiyonada temsil eden badmintoncular, Türkiye üçüncüsü oldu.

Öte yandan, okul sporları kapsamında Manisa’da yapılan Badminton Türkiye Şampiyonasında ise Van Turgut Reis Ortaokulu, 19 takım arasında Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Badminton Van İl Temsilcisi Atilla Enterili ve sporcuları makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet ederek, elde edilen başarı hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti.

Badminton Van İl Temsilcisi Atilla Enterili ise, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Şampiyonasında sporcuların çok iyi performans sergilediğini belirterek, “Sporcularımız müsabakalarda bütün rakiplerini mağlup ederek bizlere Türkiye finallerine yükselmenin mutluluğunu yaşattılar. Erkek badmintoncularımızın kazandıkları bu başarılarının birer tesadüf olmadığını ve bu güzel başarıların düzenli, disiplinli ve programlı çalışmaların sonucunda kazanıldığını bir kez daha göstermiş olduk” dedi.