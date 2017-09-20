Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu

’si düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvasına katılan Vanlı boksörlerden Azad Demirhan, 52 kiloda altın madalyasının sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan ve İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonunda 12 ülkeden boksörlerin mücadele ettiği Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvasına, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı sporcularından Azad Demirhan da katıldı. Finale kadar rakipleri karşısında başarılı sonuçlar alan Vanlı boksör, şampiyonluk maçında Bulgar rakibi ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen Azad Demirhan, haklı bir galibiyet alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Azad Demirhan’ı tebrik eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvasında ilimiz adına gurur verici bir başarıya daha imza atan sporcumuz Azad Demirhan’ı ve antrenörümüz Ayhan Öz’ü bir kez daha yürekten kutluyoruz. Sporcumuzun bu başarılara imza atması kolay değil, ama bunu başardığını bir kez daha gördük ve mutlu olduk. Buralara kolay gelinmiyor, kendisi çok çalışkan bir sporcumuz. Yaklaşık 1 ay sonra ise Avrupa şampiyonası var. Sporcumuz şimdi ise aynı tempo ve disiplin ile ona hazırlanmaya başlayacak. Kendisine ve antrenörümüze bundan sonraki katılacakları müsabakalarda da üstün başarılar diliyoruz” dedi.

Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz ise, sporcusunu kutlayarak, “Farklı turnuvalarda yeteneklerimizi sergileyerek büyük başarılarla ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu ediyor. Farklı ülkelerden gelen sporcularımız ile çekişmeli müsabakalar sonucunda ilimize kazandırdığımız Türkiye şampiyonluğu bizleri gerçekten çok mutlu etti. Kazandığımız bu güzel derece ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan Azad Demirhan ve bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah sporcularımız ile bundan sonraki hedefimiz ise Avrupa şampiyonasında da aynı başarılara imza atmaktır” diye konuştu.