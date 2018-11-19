Vanlı çiftçiye arazi sulama kolaylığı

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 13 ilçe merkezi ve kırsal mahallere arazi sulama ve hayvanların su ihtiyacının daha kolay bir şekilde karşılanabilmesi için yüksek kalite koruge boru dağıtımı yapıldı. Vatandaşların kesintisiz ve daha sağlıklı bir sulama suyuna kavuşmalarını sağlamak için yoğun bir çaba sarf eden Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 13 ilçeye toplam 25 bin 206 metre farklı ebatlarda koruge boru döşedi. Yürütülen çalışma ile yağışlı havalar öncesinde mahallelerde meydana gelebilecek herhangi bir olası su taşkınına karşı da önlem alınmış oldu. Ayrıca arazilere, üzerinden insan, hayvan ve araç geçişlerinin yapılabilmesi için köprü ve benzeri yapılar da inşa edilerek çiftçilere büyük bir kolaylık daha sağlanmış oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi ile bu yıl tarımsal hizmetler bakımından çiftçilere yönelik çok büyük hizmetlerin yapıldığını ifade eden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, tüm mahallelerde hayvan içme suları ve arazi sulama noktalarında çok büyük bir yol kat ettiklerini belirtti. Kaptanoğlu, ‘‘Bazı kırsal mahallerimizde heyelan nedeniyle kapanan ve çiftçilerimizi mağdur eden sulama kanalları vardı. Aşırı yağışlar sonucu arazilerde çamurlaşma ile birlikte çiftçilerimiz zor durumda kalıyordu. Suyun arazilerimize tam anlamıyla ulaşmadığı ve verimli sonuçların alınmadığı noktalarda boru ile kapalı geçiş yapılarak sağlıklı su akışı sağlanmış oldu. Ayrıca bazı mahallelerimizde sel suları nedeniyle yıkılan arazi sulama göletlerimizde de titiz çalışmalarımız neticesinde tekrardan çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş oldu. Suyun artık daha sağlıklı ulaştığı mahallelerimizde, vatandaşlarımızın mutlulukları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çiftçilerimizin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu'na teşekkürleri de yaptığımız işin doğruluğunun bir kanıtıdır. Bu anlamda çiftçilerimize yönelik çalışmalarımızın devam edeceğini de belirtmek istiyorum'' dedi.