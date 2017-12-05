Vanlı çocuklar Fenerbahçe maçını tribünde izledi

Van’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca hayata geçirilen "Spor İle Hayata Gülümse" projesi kapsamında şehit çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklar, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını tribünde izledi. Oldukça keyifli bir gün geçiren çocukların heyecanı adeta yüzlerinden okunuyordu.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Spor İle Hayata Gülümse" projesiyle şehit çocukları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki yaklaşık 20 çocuğun spor müsabakalarını izleme ve başarılı sporcularla tanışma imkânı bulduğunu söyledi. İnanç, “Proje kapsamında, Van’da vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklarımız, hayatlarında ilk defa Süper Lig karşılaşmasını stadyumda izleme imkânı buldular. Bu çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi” diye konuştu.