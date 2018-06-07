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07 Haziran 2018 11:11

Vanlı çocuklardan Kudüs’e mektup

Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van Şair ve Birliği (VAYAB) tarafından organize edilen "Vanlı çocuklardan Kudüs’e mektup var" yarışması kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vanlı çocuklardan Kudüs’e mektup

07 Haziran 2018 11:11


Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyeleri tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nda sunuculuğunu Hakan Pütün’ün yaptığı program, jüri komisyon başkanı Prof. Dr. Zeki Taştan’ın konuşmasıyla başladı. Taştan, "Vanlı Çocuklardan Kudüs’e mektup var" yarışmasına Van ve ilçelerinde çok büyük bir rağbet olduğunu belirterek, “Elimize toplam 263 tane mektup ulaştı. Bunları değerli jüri üyelerimiz Ümit Kayaçeelebi, Yaşar Adıyaman, Betül Orhan, Mustafa Işık, Ercan Ulutaş, Şükrullah Yavuzer ve Adnan Özkan ile birlikte çok titiz bir şekilde 7 mektuba indirgedik. Her yarışmada olduğu gibi ancak bir kaç tanesine ödül verebiliyoruz. Amaç çocuklarımıza ödülden ziyade kutsal değerlerimize sahip çıkmamız gerektiği bilincini aşılamaktır. Bu yarışmaya destek veren başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve VAYAB başta olmak üzere öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.


Van Şair ve Yazarlar Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman’ın da bir konuşma yapmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi.




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