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Vanlı fotoğrafçı, ‘Bursa Fotofest'te Van'ı tanıttı

Vanlı fotoğrafçı Tayfun Çiftci, BursaFotoFest’te Van’ı tanıttı.

Vanlı fotoğrafçı Tayfun Çiftci, BursaFotoFest'te Van'ı tanıttı.


Vanlı fotoğrafçı Tayfun Çiftci, 28 Eylül -7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ‘8. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalinde (BursaFotoFest)', Van'ı ‘Çobanlar ve Berivanlar' sergisi ile tanıttı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan fotoğrafçı Tayfun Çiftci, BursaFotoFest'in dünya çapında önemli fotoğrafçılarla Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarını bir arada buluşturduğu bir festival olduğunu ifade ederek, “Burada sergilerin, seminer ve söyleşilerin, fotoğraf gösterilerinin yer aldığı çalışmaları binlerce kişi takip ediyor. Böylesine büyük festivalde Van'ın tarihi değerleri, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaşam ve kültürü ile de tanıtmak gerekir. Bu bağlamda çobanların ve berivanların, yani süt sağan kadınların zorlu ve etkileyici mücadelesini fotoğraflayıp, bu etkinlik kapsamında sergiliyoruz. Amacım dünya üzerinde her gün gelişen fotoğraf kültüründe yeni bir kapı aralamak ve bu kültürü yerinde tanımaları için fotoğrafçılara rota çizmektir. Eminim ki berivanları çekmek için sayısız fotoğrafçı, Van'a akın edecektir. Bu anlamda festivalin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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