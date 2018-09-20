Vanlı gazetecilerin dostluk maçları sürüyor

Van'daki gazetecilerden oluşan Basınspor'un dostluk futbol maçları devam ederken, Basınspor ile Hızır Esnaf Kefalet Kooperatifi arasındaki dostluk maçı bol gollü tamamlandı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden oluşan Basınspor ile Hızır Esnaf ve Kefalet Kooperatifi çalışanlarından oluşan takım arasında halı saha maçı oynandı. Basınspor Şükrü Akyüz teknik sorumluluğunda sahaya; Erol Çakıl, Serkan Aslan, Ziya Türk, Zeki Yiğit, Cemal Aşan, Fatih Sevinç, Baki Karaca ve Bişar Ulutaş ile çıktı.

Hızır Esnaf ve Kefalet Kooperatifi takımı ise; Başkan Faruk Alpaslan, Tayyar Toprak, Yavuz Alpaslan, Burhan Baykın, Yunus Arslantürk, Diyar Alpaslan, Harun Kaçmaz ve Aşkın Kurt ile çıktı.

Basınspor'da ilk dakikalarda Bişar Ulutaş attığı iki golle takımını öne geçirdi. Rakip takım ise Faruk Alpaslan ve Aşkın Kurt ile eşitliği sağladı. Ardından Basınspor Baki Karaca, Cemal Aşan ve Fatih Sevinç ile farkı üçe çıkarırken, Esnaf Kefalet Kooperatifi takımı da Yunus Aslantürk ve Aşkın Kurt ile rakip fileleri havalandırdı. İlk yarı Basınspor'un 5-4 üstünlüğü ile tamamlandı. Dostluk maçının ikinci yarısı da bol gollü geçti. Hızır Esnaf Kefalet Kooperatifi takımının golleri Başkan Faruk Alpaslan 3, Aşkın Kurt 2 ve Yunus Arslantürk'ten geldi. Ataklarını artıran Basınspor ise ikinci yarıda oyuna giren Umut Tarhan, Cemal Aşan, kendi kalelerine atılan gol ve Bişar Ulutaş'ın attığı 3 golle maçı 11-10 kazanmayı başardı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Hızır Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, gazetecilerle yaptıkları maçın dostluk havasında geçtiğini belirtti.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise kurum takımları ile yapılan dostluk maçlarının kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.