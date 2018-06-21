Vanlı gençler piknikte buluştu

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda İpekyolu, Tuşba, Süphan, Edremit, Gevaş ve Gürpınar gençlik merkezlerinden 300 genç Gevaş Gençlik Kampında; Erciş, Çaldıran ve Erciş Yukarı TOKİ gençlik merkezlerinden ise toplam 200 genç, Bendimahi Çayı’nda düzenlenen kitap okuma halkaları ve piknik programında bir araya geldiler. Gençlerle birlikte kitap okuyan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, daha sonra Gevaş Gençlik Kampındaki konferans salonunda ‘Eski Türkiye, Yeni Türkiye’ konulu video gösterimi eşliğinde bir sunum yaptı. Sunumda gençlere eski Türkiye’nin bugünün gençlerine masal gibi gelebileceğini dile getirerek, dünün Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si arasındaki farkları anlatan İnanç, gençlere ayrıca bu süreçlere yönelik araştırmacı olmaları tavsiyesinde bulundu. Nevzat İnanç, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ülkemiz geneli faaliyet gösteren gençlik merkezlerimiz organizasyonluğunda yürütülen ‘kitap okuma halkaları’ projesi kapsamında bizlerde Gevaş Gençlik Kampımızda bugün Edremit, Süphan, Gürpınar ve Gevaş gençlik merkezlerimizin 300 üye gencine, Erciş Bendimahi Çayı’nda ise Yukarı TOKİ, Çaldıran ve Erciş gençlik merkezlerimizden de 200 gencimiz olmak üzere toplamda 500 gencimize ev sahipliği yaparak kitap okuma halkaları projesi kapsamında düzenlediğimiz piknik programı ile bir araya gelerek çok güzel ve verimli bir gün geçirdik. Gençlerimize yönelik birçok farklı organizasyonların yer aldığı bu etkinliklerimiz ileriki aylarda da farklı projeler ile devam edecektir. Bu etkinliklerimizdeki amacımız; ortaokul, lise ve yüksekokul öğrencilerimiz başta olmak üzere gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, analitik düşünen, konuşmaları doğru şekilde algılayabilen ve aktarabilen, olayları ve olguları yorumlayabilen, sorgulayan, tartışan, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Kitap okumanın yaygınlaştırılması ve gençlerin okuduğunu anlama, anladığını anlatabilme, topluluk önünde konuşabilme yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı Bakanlığımızın bu projesinde, her bir okuma halkamızdaki gençlerimizin sayısı, ayrı ayrı ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinden olmak kaydıyla en az 10, en fazla 20 kişiden oluşmaktadır” dedi.