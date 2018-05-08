Vanlı işitme engelliler Türkiye şampiyonu oldu

Van Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde öğrenim gören işitme engelli öğrenciler, Samsun’da düzenlenen Okullar Arası İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Elde edilen şampiyonlukla ilgili İHA muhabirine konuşan Van Özel Eğitim Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Akif Korkmaz, her türlü imkansızlığa rağmen Samsun’da Türkiye birinciliğiyle döndüklerini belirtti. Öğrencilerin sürekli sportif başarılar elde ettiklerini ifade eden Korkmaz, “Öğrencilerimizin sportif başarıları bundan önceki yıllarda da vardı. Geçen yıl Adana ve Muğla’da yapılan voleybol müsabakalarını Türkiye ikicisi olarak tamamlamıştık. Bu yıl ise Samsun’da yapılan müsabakalarda öğrencilerimiz büyük bir başarı göstererek Türkiye Şampiyonu oldular. Tüm sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Bazı imkansızlıklardan dolayı farklı kategorilerde yarışamadıklarını dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Birçok eksiğimiz var. Araç ve barınma konusunda büyük sıkıntılar yaşadık, ama yine de idaremiz ve derneğimiz bizlere destek verdi. Bundan sonraki yıllarda da bu müsabakalara devam edeceğiz. Bu yıl Van bölgesinde 4 oyuncumuz milli takıma gitti. Öğrencilerimiz haziran ayında İtalya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Bu arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Bizler bundan önce engelli olmayan takımlarla daha az başarı elde etmiştik. Ben öğrencilerimizin bütün engelleri aştığına inanıyorum” dedi.

“Bizim için hiçbir engel yok”

Samsun’da gerçekleştirilen müsabakalarda büyük başarı elde ederek milli takıma seçilen Baran Sayın, Türkiye şampiyonu olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek; “Samsun’da oynan müsabakalarda çok zorlandık. Ancak her şeye rağmen Türkiye Şampiyonu olduk. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Ayrıca milli takıma seçilmem beni çok heyecanlandırdı. Bizim için hiçbir engel yok. Önümüze çıkan engelleri de aşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca 4 Haziran’da İtalya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dönmeyi arzu ediyoruz” diyerek milli takıma seçilmenin mutluluğunu dile getirdi.

Bir diğer engelli öğrenci Vedat Faydalı ise, Samsun’da oynanan voleybol şampiyonasında çok heyecanlı olduklarını söyledi. Faydalı, “Samsun’da düzenlenen müsabakalarda hedefimiz şampiyon olmaktı. Heyecanımız üst seviyedeydi. Bizim için hiçbir engel olmadığını düşünüyorum. Samsun’da ise birinci olduk. Baran arkadaşımız da milli takıma seçildiği için çok sevinçliyim, Onlara milli takımda başarılar diliyorum. Bizi orada en iyi şekilde temsil edeceklerdir” diyerek sevincini dile getirdi.