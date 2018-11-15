Vanlı kadın girişimcilere ‘kooperatifçilik' anlatıldı

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Türkiye'deki kadın kooperatifleri modelleri anlatıldı.

Tuşba Belediyesince Vanlı girişimci kadınlar için düzenlenen “Kadın Girişimciliği ve Kooperatifçilik” konulu seminerde, kooperatifçiliğin kadın işgücünün arttırılması konusunda önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İnci Kefali Konferans Salonunda düzenlenen seminere Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Ticaret Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanı Naide İnan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe, Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, huzuru en çok hak eden kadınları istismar eden bir zihniyetin olduğunu belirtti. Başkan Özgökçe, “PKK ve FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği kadınlarımız, bu memlekette çok ihmal ediliyordu. Tuşba Belediyesi olarak kadınlarımız, annelerimiz ve bacılarımız için önemli hizmetler yapmak için yola çıktık. Bizlerin kadınlarımıza güvenerek, onları belirli yerlere gelmesi için çaba sarf etmemiz lazımdır. Kadınlarımızı modern çağın kölesi olmasından kurtararak kazanmayı öğretmemiz lazım” dedi.

Kadınların üretim noktasında en iyi yerde olması gerektiğini dile getiren Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzide toplumumuz olan kadınlarımız, kurslarda yapmış olduğu elemeği göz nuru ürünlerini artık kurduğu kooperatiflerle pazarlayacaktır. Bu durumda artık İş-Kur önünde bekleyen değil, işveren olacaksınız. Bunun ilk adımını 2014 yılında kadınlarımıza mesleki kurslar vererek başlattık. Bu sayede ilk önce üretmeyi öğreneceğiz. Tuşba'daki meslek edinme kurslarımızın veya İş-Kur ve halk eğitim merkezlerinin verdiği eğitimlerle kadınlarımız üretim tekniğini öğrenmiş oldu. Ancak şimdi ise birlik olarak üretilen ürünlerin yurt içinde veya yurt dışında pazarlayacak aşamaya geldik. Bundan sonra üreteceksiniz ve kimseye muhtaç olmadan ürünlerinizi bütün dünyaya ihraç eden bir duruma geleceksiniz.”

Program, Ticaret Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanı Naide İnan ve konunun uzmanları tarafından kooperatifçiliğe ilişkin sunum yapılmasıyla sona erdi.