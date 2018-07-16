Vanlı kadınlar DOGÜNKAD ile bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan DOGÜNKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Cemiloğlu; Van’da bulunmanın, Vanlı kadınlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Konuşmalarında derneğin oluşum amacına değinen Cemiloğlu, “Geçmişten bu yana kadınlar çok şeyi aştılar. Çok yol aldılar. Ben bu anlamda böyle bir oluşumun başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda konuşan Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise, sektörlerde çalışan kadın verilerine değinerek, “Odamıza kayıtlı kadın üye sayısı 285 kişidir. Ancak odamıza 14 bin üyenin kayıtlı olduğunu düşündüğümüzde, kadın üye sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Türkiye’den en fazla kadın istihdamı yüzde 31’lik oranla Edirne’de olurken, Van ise yüzde 10.2 oranla sondan 15’inci sırada yer almaktadır. Kadın esnaf yoğunluğunda yüzde 26.3 oranı ile Bilecik birinci sırada yer alırken, yüzde 5.4 oranla Van ise sondan ikinci sırada yer almaktadır. Yine okuma yazma bilmeyen kadın sayısı oranlarına göre Doğu ve Güneydoğu kadınları son sıralarda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı, ‘Bir aradayız, paylaşıyoruz, güçleniyoruz’ ortak akıl toplantılarıyla devam etti.