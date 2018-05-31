Vanlı kadınlar iftarda bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen "Umutlu Eller" projesi ile 120 kadın iftarda buluştu. Otobüslerle iki ayrı grup halinde kadın ve aile merkezinden alınan kadınlar, bir restoranda bir araya geldi. Burada hep beraber aynı iftar sofrasına oturan kadınlar, Ramazan ayının bereketi ve kardeşliğini hep birlikte yaşamanın fırsatını buldu.

Yapılan bu etkinlikten çok keyif aldığını belirten Gülten Çidal, "Van Büyükşehir Belediyesinin mübarek Ramazan ayında yapmış olduğu bu etkinlik biz kadınları çok mutlu etti. Bu güzel günde hep beraber aynı sofrada iftarlarımızı açtık. Ülkemize, kardeşlerimize, yarınlarımıza dualar ettik. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’na da çok teşekkür ediyorum" dedi.