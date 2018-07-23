Vanlı kadınlar, Karadeniz’in güzellikleriyle buluştu

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, gezi programı çerçevesinde kadınların birinci gün; Artvin/Hopa, Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl’ü gezdikleri belirtildi. Açıklamada, “Gezinin ikinci gününde ise Trabzon’da bulunan Ayasofya Müzesi ile Atatürk Köşkü ziyaret edilirken, üçüncü ve son günde Erzurum’a da uğrayan ekibimiz sonrasında Van’a döndü. Gezi sonrasında, Karadeniz bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulmaktan son derece mutlu olduklarını belirten kursiyerlerimiz, bu imkânı sağlayan İpekyolu Belediyesi ve Başkan Vekili Cemil Öztürk’e teşekkürlerini ilettiler” denildi.