Vanlı kadınlar 'savat'ı yaşatıyor

Van'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarından savat işlemeciliği kadınların ellerinden yeniden hayat buluyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Van Valiliği ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle Kadın ve Aile Merkezinde savat işlemeciliği atölyesi açıldı. Umutlu Eller Projesi kapsamında 30 kadın yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişi olan savat işçiliğini öğreniyor. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitimle, Van'da unutulmaya yüz tutan savat sanatı da kadınların ellerinde yeniden işleniyor.

Savat işlemeciliğinin Van tarihinde bilinen önemli el sanatlarından biri olduğunu belirten Usta Öğretici Erhan Çelik, amaçlarının unutulan bir sanatı tekrar ayağa kaldırarak hak ettiği değeri kazandırmak olduğunu söyledi. Çelik, “Savat, gümüş üzerine sürülen siyah renkli savat çamuru ile yapılan bir el sanatıdır. Bu önemli bir işçiliktir. Şu anda bu sanatı yapabilenlerin sayısı yok denecek kadar azdır. Geçmişte Van'da bu sanatı icra eden 200 yakın atölye vardı. Bu atölyelerde yapılan savatlı gümüşler dünyanın çeşitli yerlerine satılıyordu. Bizim amacımızda Van'ın kültürü olan bu sanatı yeniden canlandırmak. Şu anda Van Büyükşehir Belediyesi ve SODES işbirliğiyle savatlı gümüş atölyesi açtık. Atölyelerimizde 30 kursiyere eğitim veriyoruz. Eğitimlere kadınlar büyük ilgi duyuyor. Birçok kadın kısa zamanda savat adına iyi şeyler öğrendi. İnşallah bu sanatı büyük gayretler sonucu yeniden canlandıracağız” dedi.

Sanata verdiği önemden ötürü Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden ev hanımı Murşide Kozlut ise “Şu anda Van'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan savatlı gümüş işlemeciliğini öğreniyorum. Burada bu mesleği öğrenmek bana büyük bir heyecan veriyor. İnşallah bu işi öğrenip kendime atölye açmayı planlıyorum. Zamanı vakti olan tüm kadınları bu atölyelere gelip bu işi öğrenmesi için davet ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan eğitimleri sonunda başarılı olan kadınlara katılımcı belgesi verileceği ifade edildi.