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22 Haziran 2017 11:57

Vanlı kadınlardan Van pastası dağıtımı

Van Yemekleri Dostları Grubuna bağlı ’Mavi Fularlar’ üyesi kadınlar, Kadir Gecesi’nde vatandaşlara Van pastası dağıttı.

Vanlı kadınlardan Van pastası dağıtımı

22 Haziran 2017 11:57


Sosyal medyada bir araya gelen ve 10 bini aşkın üyesi bulunan Van Yemekleri Dostları Grubu’nun Mavi Fularlar isimli Vanlı kadın üyeleri, Kadir Gecesi münasebetiyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Kendi evlerinde el emekleriyle yaptıkları Van pastalarını şık ambalajlar içerisinde cami önüne getiren Vanlı kadınlar, teravih ve tespih namazından çıkan kadın ve erkeklere pasta ikramında bulundular. Burada grup adına açıklamalarda bulunan Nuran Demirhan, “Mübarek gecede Van’ımızın yemek kültürünün önemli bir ürünü olan Van pastası yaparak Müslüman kardeşlerimize dağıttık. Etkinliğe grubumuzun fedakâr, samimi ve Van sevdalısı kadın üyeleri büyük bir coşkuyla destek verdiler. Van pastası, Van yöresine ait bir tariftir. Bizlerde annelerimizden öğrenerek yaptık. Yüzlerce Van pastası yaparken, hiçbir kurum, kuruluş ve şahıstan herhangi destek almadık. Tamamen kendi ailelerimizin bütçesinden karşıladık. Genelde kandil simidinin dağıtıldığı Kadir Gecesi’nde ilk defa Van pastası dağıtıldı. Cami cemaati de bundan memnuniyet duyarak teşekkür etti. Bizim amacımız kardeşlik ve dostluğun yanında Van’ın kültür ve değerlerini yaşatmaktır. Van adına çok güzel, sempatik bir etkinlik oldu” dedi.


Belediyeler başta olmak üzere kentteki kuruluşların bu tür hayırlı gecelerde ve diğer etkinliklerde Van pastası dağıtmalarını önerdiklerini ifade eden Demirhan, “Bunu yaparken de Van’ın kültürüne katkı sağlamış olurlar. Van Yemek Dostları Mavi Fularlar Grubu üyelerimizin fark oluşturan etkinliğine ilgi gösteren, destek olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


Van Yemekleri Dostları Grubu üyesi Vanlı kadınların cami önünde Van pastası dağıtmalarının çok güzel bir düşünce olduğunu belirten vatandaşlar ise, “Değerli kadınlarımızın kendi elleriyle yaptıkları Van pastasını bu güzel gecede dağıtmaları, farklı ve orijinal bir etkinlik oldu. Van pastasını yapmak, lezzetini kıvamını tutturmak maharet ister. Yediğimiz Van pastası lezzet ve görünümü ile çok güzel olmuş. O nedenle Van pastası deyip geçmemek lazım. Şehrimizin mutfak kültürünün önemli bir parçasıdır. Emeği geçen, bu güzel düşünceyi ortaya koyan Vanlı kadın kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin” dediler.




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