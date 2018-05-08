Vanlı kız öğrenciler İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderildi

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “Gençlik Şühedanın İzinde” sosyal gelişim projesi kapsamında kent genelindeki liselerde okuyan 43 kız öğrenci ve 2 öğretmen; İstanbul ve Çanakkale’de tarihe yolculuk edecek. Birçoğu ilk kez uçağa binen kız öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken, İstanbul ve Çanakkale’de tarih yazan atalarının yaşadıkları mekanları görecek olmanın gururunu yaşadılar.

İlk defa İstanbul ve Çanakkale’ye gideceğini söyleyen Nene Hatun Kız Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sevgi Bakış, “Arkadaşlarımla birlikte ilk defa il dışında bir geziye çıkıyorum. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ecdadımızın yaşadığı tarihi yerleri göreceğiz. Çok güzel bir duygu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha Önce İstanbul’a gittiğini, ancak Çanakkale’ye ilk defa gideceğini anlatan Nilay Akıncı ise, şunları söyledi:

“Öncelikle şehitlerimizi ve tarihimizi öğrenmemiz anlamında böyle bir proje hazırlanması çok güzel. Emeği geçen Valimiz Murat Zorluoğlu, başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Burada farklı okullardan arkadaşlarımızla tanıştık. İstanbul’un tarihi yerlerini gezeceğiz. İlk defa Çanakkale’ye gideceğim ve şehit atalarımızın mücadele ettikleri o mekanları göreceğim için çok heyecanlıyım.”

Van Ferit Melen Havalimanında yolcu edilen öğrenciler, 4 günlük program çerçevesinde İstanbul’da boğaz turu, Eminönü, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Anıtını gezecek. Çanakkale’de ise şehitlik başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezecekler.