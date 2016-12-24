Vanlı köylünün kış çilesi

Van’da kar ve soğuk hava en çokta hayvancılıkla geçinen kırsal mahalle sakinlerini etkilerken mahalleliler, kızak ve eşek yardımıyla hayvanlarına ot taşıyorlar.

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Doğangün Mahallesi ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor. Soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını besleme derdine düşen mahalleliler, mahallenin bir kilometre ötesine kurulan harmandan eşek ve kızak yardımıyla ot taşıyorlar. Kızaklara yüklenilen otları mahalleye ulaştırıp ağıllarda veya ağıl önlerinde karda hayvanlarını besleyen mahalleliler, her yıl bu derdi yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kızakla ot taşıma yöntemini kullanmak zorunda kalan mahalleliler, imkanlar doğrultusunda hayvanlarını kışında dışarıda beslediklerini kaydettiler. Mahalleliler, “Kışları çok büyük zorluklar çekiyoruz. Hayvanlar için ot götürüyoruz. Bu konuda bir destekleme yardım yok. Bir yardım olsa daha kolay olur. Avlu veya çiftlik gibi bir yerimiz olsa hayvanları orada beslesek daha kolay olur. O da olmayınca kendi imkanlarımızla ne yapabildikse onu yapıyoruz. Kışın koyunlarımızı dışarıda soğukta karda besliyoruz. Çok zorluk çekiyoruz bahar gelene kadar. Mahallenin dışında yazdan biriktirdiğimiz otları hemen hemen 1 kilometre uzaklıktan kızak ve eşek yardımıyla taşıyoruz” diye konuştular.