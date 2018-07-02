Vanlı kuaförlere eğitim

Orenda Kozmetik sponsorluğunda bir otelde düzenlenen eğitim, Neobod Şirketi sahibi Asuman Tokcan tarafından verildi. Yaklaşık 5 gün sürecek olan eğitimlerde, Vanlı bay ve bayan kuaförlere iğnesiz mezoterapi, dermapen, vizon kirpik, kirpik lifting, medikal manikür, saç simülasyon ve kalıcı makyaj konularında bilgiler sunulacak.

Tamamıyla ücretsiz olan eğitimle ilgili bir açıklamada bulunan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, 6 ay önce eğitime başladıklarını belirterek, eğitimin 5 gün süreceğini söyledi. Eğitimin kentteki kuaförler için önemli olduğuna değinen Başkan Koç, “Kayda değer bir eğitim. Meslektaşlarımızın, sanatkâr arkadaşlarımızın önünü açacak birçok dalda bilgilendirecek bir eğitim. Eğer esnaflarımız bu eğitimi dışarıda almak isterlerse, kişi başı en az 5-6 bin para ödeyecek. Bunun yanında dışarıdaki masrafla birlikte eğitim kendilerine yaklaşık 9 bin TL’ye mal olacaktır. Bunun için oda olarak bu hizmeti esnafımızın ayağına getirdik” dedi.

Van’da gerek güzellik salonu işletenlerin gerekse erkek kuaförlerin bu tür eğitimlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Koç, “Bizim bu eğitimleri yapmamız lazım. Biz haritada kırsal bir alandayız. Ülkenin en sınır köşesindeyiz. Buradaki esnaflarımız gidip batıda eğitim alamıyorlar. Biz de bu noktada değerli ustalarımızı buralara getirip gereken eğitimleri veriyoruz. 10 yıllık görev süremizce bu eğitimlerimiz sürekli devam etti ve bundan sonra da devam edecek. Oda olarak esnafa vereceğimiz iki önemli konumuzdan biri eğitim, diğeri ise ilimizdeki kayıt dışı korsan esnafla mücadeledir. İnşallah her ikisinde de esnafımıza gereken hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.