Vanlı muhtarlardan Karadeniz gezisi

Karadeniz’i ve bölgeyi gezme fırsatı bulan 50 muhtar, etkinlik çerçevesinde birinci gün Trabzon’da Hamsiköy, Sümela Manastırı, Ayavarvara Kilisesi ve Atatürk Köşkü’nü gezdiler. Cuma namazını da Ayasofya Camii’nde eda eden muhtarlar, gezinin ikinci gününde ise Rize, Uzungöl ve Ayder Yaylası’na çıktılar. Üçüncü ve son günde ise Hopa, Artvin, Erzurum ve Tortum Şelalesi’ni gezme muhtarlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e teşekkürlerini ilettiler.