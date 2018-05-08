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08 Mayıs 2018 10:16

Vanlı muhtarlardan Karadeniz gezisi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 3-6 Mayıs tarihlerinde düzenlediği "Muhtarlarımız Karadeniz’de” gezisi sona erdi.

Vanlı muhtarlardan Karadeniz gezisi

08 Mayıs 2018 10:16


Karadeniz’i ve bölgeyi gezme fırsatı bulan 50 muhtar, etkinlik çerçevesinde birinci gün Trabzon’da Hamsiköy, Sümela Manastırı, Ayavarvara Kilisesi ve Atatürk Köşkü’nü gezdiler. Cuma namazını da Ayasofya Camii’nde eda eden muhtarlar, gezinin ikinci gününde ise Rize, Uzungöl ve Ayder Yaylası’na çıktılar. Üçüncü ve son günde ise Hopa, Artvin, Erzurum ve Tortum Şelalesi’ni gezme muhtarlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e teşekkürlerini ilettiler.




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