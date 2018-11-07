Vanlı öğrenciler meclis başkanını seçti

Vanlı öğrenciler, "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi" çerçevesinde sandık başına giderek meclis başkanını seçti.

Van İl Meclis Başkanlığı seçimi, İpekyolu Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Seçim öncesi divan kurulunun belirlenmesinin ardından meclis başkan adayları tek tek söz alarak destek talebinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler sandık başına giderek oy kullandı. Seçimde en fazla oyu alan Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Şimşek, Van Öğrenci Meclis Başkanı oldu.

Desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getiren Van Öğrenci Meclis Başkanı Yunus Şimşek, Van'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde en güzel şekilde temsil edeceğini belirterek, dile getirdiği vaatleri yerine getirmek için çalışacağını ifade etti.

Seçiminin ardından konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi ise, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olduğunu belirterek, “Ülkeyi ileriki yıllarda sizler yöneteceksiniz. Sizler geleceğin mühendisi, doktoru, siyasetçisi olacaksınız. Gelecekte bunu en güzel şekilde yapacağınızdan hiç şüphemiz yoktur” dedi.