Vanlı öğrencilerin LGS heyecanı başladı

MEB tarafından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan LGS, saat 09.30’da başladı. Sınavdan saatler öncesinden okul önlerine gelen adaylar ilk oturumda sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap verdi. Sözel bölümde sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10’ar soru bulunuyor. İlk oturumun ardından 45 dakika mola veren öğrenciler sınavın ikinci oturumuna girdi. Matematik ve fen bilgisi derslerinden 40 sorunun sorulacağı ikinci oturum ise 60 dakika sürecek.

Van merkez İpekyolu ilçesindeki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen kimi aileler, Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederken, kimisi ise heyecanlı bir şekilde sınavın bitmesini bekledi. En az çocukları kadar heyecanlı olduklarını ifade eden aileler, tek isteklerinin çocuklarının güzel bir liseye gitmesi olduğunu söylediler. Kimi veliler çocuklarının fen liselerine yerleşmesini isterken, bazı veliler ise okulun önemli olmadığını söylediler.

Sınavın birinci oturumundan çıkan öğrenciler ise sınavın genel anlamda iyi geçtiğini sadece Türkçe ve İngilizcede biraz zorlandıklarını dile getirdiler.