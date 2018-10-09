Vanlı öğrencilerin sinema keyfi

Van'ın Edremit ve Özalp ilçesindeki öğrenciler, “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında sinemayla buluştular.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında Türkiye'de sinemaya gitme imkanı bulamayan 1 milyon öğrenci sinemayla buluşuyor. Ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 9 Ekim 2018 Salı günü başlayan etkinlikle Van'ın Edremit ve Özalp ilçelerindeki bin ortaokul öğrencisi, kent merkezindeki bir AVM'de bulunan sinema salonuna getirildi. Öğrenciler, proje kapsamında yerli yapımlardan ‘Bizim Köyün Şarkısı, Ayla, Doru, Ertuğrul 1890 ve Son Mektup' adlı filmleri izleme fırsatı bulacak.

İlk defa sinemayla buluşan ve ‘Son Mektup' adlı filmi izleyen öğrenciler, kendileri için hazırlanan bu özel günü hayatları boyunca hep hatırlayacaklarını dile getirerek, bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı ise, 21 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek proje kapsamında Türkiye'de 1 milyon, Van ilinde ise 16 bin ortaokul öğrencisinin sinemayla buluşacağını belirtti. Atlı, öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen projenin olumlu etkileri olacağını ifade ederek, “Projenin temel amacı topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek, öğrencilerimizi hayata hazırlamaktır. Bu çalışma, öğrencilerin kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkısı olacak ve aynı zamanda hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlayacaktır. Bunun yanında öğrencilerde anı kültürünü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetişmesinde faydalı olacaktır. Bu anlamda bütün ilçelerimizden öğrencileri proje kapsamında sinemayla buluşturacağız” dedi.