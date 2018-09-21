Vanlı sanatçı Ümit Demir Beşiktaş için klip yaptı

Van Beşiktaşlılar Derneği İkinci Başkanı Diyadin Behçet, Beşiktaş için yaptığı 'Yüreğimdesin Beşiktaş' klibi sosyal medyada büyük beğeni alan sanatçı Ümit Demir'e teşekkür etti.

Beşiktaş Derneği Van Şube İkinci Başkanı Diyadin Behçet, Beşiktaş için klip yapan Vanlı sanatçı Ümit Demir'i makamında kabul ederek kendisine teşekkür etti. Demir'in Van Beşiktaşlılar Derneğinde Denetim Kurulu üyesi olduğunu ifade eden Başkan Behçet, ”Sanatçı Ümit Demir, Beşiktaş için bir klip yapma fikrini ilk olarak benimle görüştü. Bu çalışmayı birlikte yürütmek istediğini ve bu konuda bizden destek istediğini söyledi. Bizde bu noktada yanında olduğumuzu ve elimizden gelen her türlü desteği kendisine sunacağımızı söyledik. Sanatçımızın yaptığı klibin sosyal medyada büyük beğeni alması ayrıca bizleri mutlu etti” dedi.

Sanatçı Ümit Demir'in Van depreminden sonra Çarşı'nın Van'a olan duyarlılığından dolayı böyle bir karar aldığını ifade eden Behçet, ”Bu klibi Çarşı'ya, Beşiktaşlılara ve Beşiktaş taraftarlarına armağan olarak ortaya koyan Demir'e bizlerde dernek olarak, Çarşı Van olarak ve Beşiktaş taraftarları olarak teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vanlı sanatçı Ümit Demir ise 2011 depreminin ardından Galatasaray Beşiktaş maçının 65. dakikasında Beşiktaş taraftarlarının sahaya atkı atması ve güneş pankartlarının tribünlerde dolaştırılması tüm Vanlılara ciddi anlamda moral kaynağı olmuş, hepimize duygulu anlar yaşatmıştı. Bende bu anlamda böyle bir klip yapmaya karar verdim. Vanlı müzisyenlerle harekete geçtik ve kendi çapımızda bir eser yapmaya çalıştık. Yüreğimdesin Beşiktaş adlı klibimiz güzel bir eser oldu. İnsanların tepkisi de güzel oldu. Sosyal medyada çok paylaşıldı. Umarım daha da çok beğenilir” diye konuştu.

Eserin söz ve düzenlenmesinin kendisine ait olduğunu da sözlerine ekleyen Demir, “Van Beşiktaşlılar Derneği'nin, Çarşı Van'ın, Kartal Yuvasının bana her anlamda ciddi destekleri oldu. Ben bu anlamda verdikleri destekten dolayı Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca Beşiktaş'a” dedi.

Konuşmaların ardından Vanlı Sanatçı Ümit Demir'e Başkan Behçet tarafından Kartal maketi ve Beşiktaş forması hediye edildi.