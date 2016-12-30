Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Daire Başkanlığı tarafından Vanlı sporcu ve antrenörlere ‘dopingle mücadele semineri’ verildi.

İpekyolu Gençlik Merkezindeki programda konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Daire Başkanlığı uzmanları tarafından verilen seminerlerin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Yaklaşık 200 sporcu ve 50 antrenörün katıldığı programda, Spor Hekimi Uzmanı Dr. Tuğba Kocahan ‘Dopingle mücadele’, Uzman Spor Diyetisyeni Ebru Arslanoğlu ‘Sporcu beslenmesi ve ergojenik ürünler’ ve Uzman Spor Psikoloğu Ezgi Aypar tarafından ‘Spor psikolojisi ve ergenlik dönemi’ konularında seminer verildi.