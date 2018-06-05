Vanlı sporculardan altın galibiyet

Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının 2018 faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli 49 ilden 880 sporcunun katılımı ile Mersin’de gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Muay Thai Şampiyonasına katılan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai sporcular 6 altın madalya ve 5 üçüncülük madalyası elde ettiler.

Van’a 6 altın ve 5 bronz madalya kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Milli Muay Thai Antrenörü Sinan Ağlar ise, “Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından Mersin’de 49 ilden 880 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen ve ilimizden ise 22 sporcumuz ile katılım sağladığımız Okul Sporları Türkiye Muay Thai Şampiyonasında, sporcularımız 5 farklı kategoride ezeli rakipleri ile kıran kırana mücadeleler sergileyerek ilimize 6 altın ve 5 bronz madalya kazandırdılar. Bu kazandıkları başarılarından ötürü bütün sporcularımızı ve antrenör arkadaşlarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Bu güzel mutluluklar azimli ve programlı çalışmaların birer meyvesi olduğuna inanıyoruz. Bu yarışmalardan kazandığımız sonuçlarımız bizlere ileriki tarihlerde yapılacak olan müsabakalara daha güzel ve daha sıkı çalışmalar sonucunda ilimize daha güzel başarıları kazandıracağımızı gösteriyor. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerin bu müsabakalara katılmamızda emeği geçen başta; Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ve herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.