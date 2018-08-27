Vanlı yelkenciler yoğun tempoyla eğitimlerini sürdürüyor

Van YYÜ Su Sporları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerde bulunan ve birçok kez Türkiye çapında derecelere imza atan Vanlı sporcular, Ege Bölgesi’ndeki yelken kulüplerinin başarısını yakalamak için eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Antrenör İsmet Akbulut’un himayesinde başarılı sonuçlarla imza atmak için Van Gölü’nün dalgalı sularında eğitim gören genç sporcular, hedeflerine ulaşmak için geceli-gündüzlü çalışıyor. Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Yelken Antrenörü İsmet Akbulut, Van Gölünde yelken, sörf ve deniz kanosu eğitimleri verdiklerini belirtti. Özellikle son yıllarda Van Gölü’nün yelken sporu için çok elverişli olduğunu ifade eden Antrenör Akbulut, “2005 yılından bu yana yelken sporu faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Eğitimlerimiz mart ayında başlıyor ve 7’den 70’e herkesi kabul etme şartıyla devam ediyor. Her gün üniversitenin sahil tesislerinde saat 12.00-20.00 arası rüzgarın uygun olduğu vakitleri gözeterek eğitim veriyoruz. 7 ile 15 yaş arası optimist kurslarımız var. Ayrıca genç ve çocuklar için rüzgar sörfü eğitimleri veriliyor” dedi.

“Hedefimiz Ege Bölgesindeki yelken kulüplerini yakalamak”

Öncelikli hedeflerinin Ege Bölgesindeki yelken kulüplerinin başarısını yakalamak olduğuna işaret eden Akbulut, “Yaklaşık 3 yıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle yarışlara katılıyoruz. Şimdiye kadar sporcularımız ortalarda yarışlarını tamamladı. Tabi bu birazda maddi imkanlara bağlı, bizler için lojistik destek lazım. Çünkü yelken çok pahalı bir spor dalıdır” diye konuştu.

“Van Gölü yelken sporlarına elverişli”

Van Gölü’nün yelken sporuna çok elverişli olduğunu ve bu yüzden gölü çok etkin kullandıklarını dile getiren Akbulut, “Van Gölü’nde yelken sporunu doyasıya yaşıyoruz. Türkiye’nin iç sularında yelken yapılması noktasında hükümetin de bizlere destekleri var. Van Gölü yelken sporlarına çok elverişli bir göldür. Bizler bu konuda şanslıyız. Göl, yelken sporu için çok ideal. Özellikle bu yıl küresel ısınmadan dolayı rüzgarımız hiç eksik olmadı. En büyük hedeflerimizden biri Van’dan milli takıma sporcu gönder. Diğer taraftan üst sıralarda madalya kazanan sporcularımızın olmasını istiyoruz. Tabi bu çalışmalarla olacaktır. Hedefimize inşallah ulaşacağız” dedi.

Van Gölü’nde aldıkları eğitimle Ege Bölgesindeki yelken sporlarına katıldıklarını ifade eden sporcular ise, gölün yelken sporu için elverişli olduğunu ve kendilerine bu imkanı sunan Van YYÜ Rektörlüğüne teşekkür etti.