Vanlı yetimler Tuşba’nın ‘Kardeşlik Sofrası’nda buluştu

Ramazan ayı boyunca “Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan” sloganı ile kurduğu ‘Kardeşlik Sofrası’ ile yüz binleri bir araya getiren Tuşba Belediyesi, bugün de 3 ayrı mahallede kurduğu sofraların birinde sadece yetimleri ağırladı. İftar programına Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M. Nuri Bekiroğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcileri ve çoğunluğu çocuklardan olmak üzere yaklaşık bin kişi katıldı.

Programda konuşan Başkan Özgökçe, Tuşba Belediyesi olarak her zaman yetimlerin yanında ve emirlerinde olduklarını belirtti. Belediyenin kurulduğu 2014 yılından bu yana her yıl Ramazan ayının 15’inde tüm dünyada olduğu gibi Tuşba Belediyesi olarak kendilerinin de yetimlerle olabilmek adına, İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte iftar programı düzenlediklerini söyledi. Başkan Özgökçe, “Bu güzel iftar programında sizlerle birlikte bulunmamızın mutluluğunu ve hazını yaşıyoruz. Ramazan bereketi başta Tuşba’mıza, Van’ımıza ve tüm İslam alemine inşallah bereketler, hayırlar ve güzellikler getirir. Yetim gülerse dünya güler, ama yetim ağlarsa da tüm dünya ağlar, tüm insanlık ağlar. Bizler de inşallah bu anlamda yetimlerimizin gülmeleri, gülümsemeler ve mutlu olabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tuşba Belediyesi olarak inşallah her daim yetim kardeşlerimizle birlikte olacağız ve yetim neredeyse Tuşba Belediyesi orada olacaktır" dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualar eşliğinde iftarlarını açan yetim çocuklara Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları tarafından çeşitli oyuncak ve hediye paketleri verildi.