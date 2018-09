Vanlı yönetmenden ibretlik film

Van'da kendi imkanlarıyla film çeken Orhan An, kentin kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığına dikkat çekmek için ikinci kez kameraların karşısına geçti.

Yaklaşık 15 yıldır Van'da kendi imkanlarıyla film ve klip çekmeye çalışan yönetmen-oyuncu Orhan An, son zamanlarda kentin kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığına dikkat çekti. 2017 yılında ‘Çalınan Umutlar' isimli film ile madde bağımlılığının önüne geçmek isteyen An, halktan gelen yoğun talep üzerine filmin ikinci serisini çekti. Senaryo ile ailelere ve gençlere önemli mesajlar yolladığını ifade eden An, “Madde bağımlılığı, toplumumuzda son zamanlarda önüne geçilemeyen bir yara haline geldi. Madde kullanan binlerce gencimiz var. Bu durum bizim içimizi yakıyor. Ailelerimizin çocuklarına sahip çıkabilmeleri, madde bağımlısı gençlerin içler acısı görüntüyü kendi gözleriyle görebilmeleri kısacası bu filmi ibretlik olsun diye çektik. Ailelerimiz bunları görsün ve çocuklarına sahip çıkabilsin, gençlerimiz bu tür iğrenç yerlerden uzaklaşsın diye yapıyoruz. Bunun yanı sıra sınır dışından ülkeye sokulan uyuşturucuya da dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

“Filmde gençlerin uyuşturucu bataklığına düşmeleri konu ediliyor.

Filmde yaklaşık 60 kişinin rol aldığını da sözlerine ekleyen An, “Senaryosu bana ait olan filmin yönetmenliği, çekimi, montajı, dublajı bana ait. Kıt imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Toplumun hiçbir kesiminden destek almadık. Oyuncularımız daha önce kamera karşısına çıkmayan gençlerden oluşuyor. Onlar da sanata ilgi duyduğu için filmimizde gönüllü oynadılar” ifadelerini kullandı. Maddi imkansızlıklardan dolayı ellerinden bu kadarının geldiğini dile getiren An, imkan verilmesi halinde daha kaliteli filmler çekeceğini söyledi. An, nisan ayında çekimlerine başladıkları filmin ekim ayında montajının tamamlanacağını ve gösterime sunulacağını söyledi.

Öte yandan filmde ‘Torbacı' rolünü oynayan Orhan Doğan isimli genç ise filmde gönüllü oynadıklarını ifade ederek, “Kendi ailemizi kendi çocuklarımızı görmemiz lazım. Ben buradan bu illeti ülkeye sokanlardan, yani torbacılardan tek ricam bu illeti Van'a veya Türkiye'nin herhangi bir iline sokmasınlar. Hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz. Kimsenin yüreği yanmasın” diye konuştu.

Filmde madde bağımlısı rolünü oynayan Mirzan Sarı isimli genç de, “Filmde bir madde bağımlısını oynuyorum. Rol icabı oynarken bile kendimi kötü hissediyorum. Yaşadıkları yerler, kaldıkları ortam iğrenç yerler. Hiçbir gencin bu duruma düşmesini istemiyorum. Hiçbir anne babanın ağlamasını istemiyoruz. Benim anne ve babalardan ricam çocuklarını rastgele dışarıya salmasınlar, onlara sahip çıksınlar” dedi.