Vanlılar iftarını Büyükşehir Belediyesinin sofrasında açtı

Sosyal belediyeciliğin başarılı örneklerini sergileyen, toplumsal dayanışmayı pekiştiren Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçelerde toplamda 20 iftar programı düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin organizasyonunda, Vanlılar oruçlarını Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofralarında açtı. İlçe belediyeleri ve kaymakamlıkları ile ortak düzenlenen iftar buluşmalarında Büyükşehir Belediyesi aşevinden toplamda 30 bin kişiye yemek verildi.

Kent genelinde saha çalışması yapan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri yoksul ailelere de ayni ve nakdi yardımlarda bulundu.

Ayrıca içinde pirinç, bulgur, kuru fasulye, kırmızı mercimek, domates salçası, makarna, yağ, tuz, küp şeker, çay, zeytin, helva ve çikolata bulunan 2 bin 500 adet gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezinde çeşitli sebeplerden ötürü kendi yemeğini yapamayacak durumda olan ailelere de günlük iftariyelik ve sahurluk servisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Ramazan boyunca mülteciler ve refakatçi misafirhanelerinde barınanlara da yemek servisi yaptı.

Vanlıların Ramazan Bayramını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, mübarek Ramazan ayı boyunca sosyal belediyecilik kapsamında halka sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sunduklarını söyledi. Ramazan ayının maneviyatına göre hareket ettiklerini belirten Yalçın, “Yoksul aileler için 2 bin 500 Ramazan kolisi dağıttık. Yine muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımlarda da bulunduk. Bu yıl kent merkezinde iftar çadırı kurmadık. Bu görevi merkez ilçelerimiz üstlendi. Biz ise merkez dahil tüm ilçelerimizde belediye ve kaymakamlıklarımızın desteğiyle iftar sofraları kurduk. Bazen aynı ilçede bir kaç gün iftar verdik. Ramazanın tamamını ilçelerimizde iftar ikramında bulunarak geçirdik. Görev alan arkadaşlarımıza ve destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür bu yıl Ramazanı huzur içersinde tamamlıyoruz. Bu vesileyle tüm Vanlıların bayramını kutluyorum. Allah nice bayramlar nasip etsin. Huzur ve barış içerisinde iyiliklerle dolu nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.