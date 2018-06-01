Vanlılar ‘Ramazan Sokağı’nı çok sevdi

Her gün yaklaşık 5 bin kişilik iftar sofrasının kurulduğu Ramazan Sokağı’nda, Vanlılar iftar sonrasında Mehteran gösterisi, çocuk oyunları ve kukla gösterisi ile dolu dolu bir Ramazan gecesi geçirdi. Ramazan gecelerinde sevilen sanatçılar da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ramazanın 16. Gününde, sokağın konuğu sevilen şair ve ilahi sanatçısı Serdar Tuncer oldu. Okuduğu şiirler ve hoş sohbetleriyle Ramazan Sokağı’na renk katan Tuncer, sohbetinde eskilerin güzel davranışlarından ve sözlerinden de örnekler sundu. İzleyenlerden büyük beğeni alan Tuncer, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.